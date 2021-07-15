Эксперт призвала в первую очередь вакцинировать детей с ожирением и пороками органов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса должна в приоритетном порядке проводиться для всех лиц, включая детей, с избыточным весом, пороками внутренних органов и нарушением свертывающей системы крови. Об этом заявила академик РАН, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова в четверг в интервью " Российской газете ".

"<…> Наиболее уязвимые группы для COVID-19 - это люди любого возраста, в том числе дети, с избыточной массой тела и ожирением, генами тромбофилии и нарушением свертывающей системы крови, пороками развития сердца и внутренних органов и так далее. Они должны быть в группах приоритетной вакцинации", - сказала она.

Эксперт также отметила, что согласно результатам годовой работы Федерального консультативно-реанимационного центра для детей, работающего на базе РНИМУ имени Пирогова, среди умерших от коронавируса детей больше 90% имели тяжелую сопутствующую патологию.

"С другой стороны, к приоритетным группам, несомненно, должны быть отнесены те, кто получает чрезвычайно дорогостоящую терапию (например, биологическую терапию онкологических, аутоиммунных и других болезней). Эту вакцинацию можно организовать в медицинских учреждениях перед выпиской из стационара", - добавила эксперт Минздрава. Она уточнила, что для этого требуется решить вопрос о включении этих затрат в рамки ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи, а вакцинные препараты включить в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины против нового коронавируса "Спутник V" у детей в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей. Для вакцинации при введении первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. Затем они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подросткам предстоит вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета 2021 года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.