Заселиться в гостиницы Псковской области можно по сертификату переболевшего ковидом

ТАСС, 15 июля. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Заселиться в гостиницы региона постояльцы смогут при предъявлении сертификата о перенесенном коронавирусе, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Документом дополнен регламент заселения в гостиницы и иные объекты временного проживания, санатории, пансионаты региона. Постояльцы могут представить сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести месяцев после выздоровления, предшествующих дню заселения. Он принимается наравне с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, справкой о наличии антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции, сертификатом о прохождении вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

Аналогичные требования установлены Указом и для заселения в частные апартаменты, расположенные на территории Псковской области. Сертификат о перенесенном коронавирусе в течение шести месяцев после выздоровления также может быть предоставлен работниками организаций, которые направляются в служебную командировку за пределы Псковской области, а также участниками разрешенных Указом массовых мероприятий.