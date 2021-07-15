На Кипре с 17 июля перенесут все плановые хирургические операции, кроме неотложных

НИКОСИЯ, 15 июля. /ТАСС/. Все плановые хирургические операции на Кипре, не относящиеся к категории неотложных, с предстоящей субботы будут перенесены на более поздний срок в связи с необходимостью освобождения больничных коек для заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в четверг указе за подписью министра здравоохранения Михалиса Хаджипантеласа.

"Начиная с 17 июля будут перенесены все плановые операции в тех случаях, которые не являются неотложными, как в частных, так и в государственных больницах, а также прием пациентов, состояние здоровья которых не находится под угрозой", - говорится в документе.

Кроме того, с указанной даты приостановят работу клиники дневного ухода за пациентами, а также будет временно прекращена практика приема амбулаторных больных отделениями скорой помощи, поликлиническими отделениями больниц, поликлиниками и частными клиниками.

Указ также устанавливает лимит заполняемости койко-мест в частных больницах до 70%, а в отделениях интенсивной терапии - до 60% для того, чтобы лечебные учреждения имели необходимые резервы для госпитализации лиц, инфицированных коронавирусом.

В четверг в больницах греческой части острова число госпитализированных пациентов с коронавирусом увеличилось по сравнению со средой с 165 до 181. 48 из них находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ.