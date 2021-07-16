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Отели Севастополя с 16 июля будут принимать гостей по справке о вакцинации или антителах

Такое решение власти города приняли из-за осложнения эпидобстановки

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Отели Севастополя с пятницы будут принимать только тех постояльцев, которые предъявят при заселении сертификат о вакцинации или справку, подтверждающую достаточно высокий уровень антител.

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Соответствующее решение власти региона приняли после того, как осложнилась эпидемиологическая обстановка.

"Запретить с 16 июля 2021 года бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения без медицинского сертификата о наличии прививки от коронавируса или справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте указа губернатора Севастополя.

Председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова рассказала ТАСС, что бизнес в Севастополе уже готовится к работе по новым правилам. Туристы, планировавшие остановиться в ее гостинице, уже предупреждены об изменении требований.

В конце зимы темпы распространения коронавирусной инфекции в городе снизились, в течение весны фиксировали 20-30 случаев заражения в сутки, в июне показатели заболеваемости вновь стали расти. За последние сутки зарегистрировано 119 новых случаев.

Теги
РоссияСевастопольПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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