Отели Севастополя с 16 июля будут принимать гостей по справке о вакцинации или антителах

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Отели Севастополя с пятницы будут принимать только тех постояльцев, которые предъявят при заселении сертификат о вакцинации или справку, подтверждающую достаточно высокий уровень антител.

Соответствующее решение власти региона приняли после того, как осложнилась эпидемиологическая обстановка.

"Запретить с 16 июля 2021 года бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения без медицинского сертификата о наличии прививки от коронавируса или справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте указа губернатора Севастополя.

Председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова рассказала ТАСС, что бизнес в Севастополе уже готовится к работе по новым правилам. Туристы, планировавшие остановиться в ее гостинице, уже предупреждены об изменении требований.

В конце зимы темпы распространения коронавирусной инфекции в городе снизились, в течение весны фиксировали 20-30 случаев заражения в сутки, в июне показатели заболеваемости вновь стали расти. За последние сутки зарегистрировано 119 новых случаев.