Опрос: доля предпринимателей среди студентов НИУ ВШЭ в Москве удвоилась за пять лет

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Доля предпринимателей среди студентов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в Москве за последние пять лет выросла в два раза, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который был проведен вузом.

"Согласно результатам опроса, который был проведен среди учащихся московского кампуса НИУ ВШЭ, бизнесом занимаются 6% студентов. Это в два раза больше, чем в 2016 году (3%)", - говорится в материалах.

В топ-5 сфер, в которых студенты занимаются предпринимательством, входят торговля; реклама, маркетинг, дизайн; IT, интернет, телекоммуникации; образование и тренинги; консалтинг. Отмечается, что больше всего предпринимателей среди студентов, которые обучаются по следующим программам бакалавриата: "Управление бизнесом" (27%), "Маркетинг и рыночная аналитика" (14%), "Социология" (11%), программа двух дипломов по экономике (10%), "Государственное и муниципальное управление" (10%), "Экономика" (10%). Среди учащихся магистратуры: "Психология" (17%), "Менеджмент" (11%); "Медиакоммуникации" (8%), "Социология" (7%).

Согласно материалам, доля предпринимателей среди выпускников НИУ ВШЭ в Москве составляет 8%, в 2016 году их было 7%. Они занимаются бизнесом в таких сферах как IT, интернет, телекоммуникации; торговля; образование и наука; психологическое консультирование, коучинг; сервис и услуги.

Опрос проведен с ноября 2020 года по январь 2021 года среди 7 646 студентов московского кампуса ВШЭ. Опрос среди выпускников проводился с декабря 2020-го по март 2021 года, в нем приняли участие 1 237 человек.