Эксперты: каждый второй случай госпитализированных с COVID-19 сопровождается осложнениями

ТАСС, 16 июля. Международный коллектив медиков проследил за развитием инфекции у 70 тыс. британцев, попавших в больницы с диагнозом COVID-19, и обнаружил, что примерно половина из них страдала от различных осложнений болезни. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Lancet .

"Осложнения очень часто развивались у пациентов, попавших в больницу с COVID-19, что было характерно даже для молодых людей и граждан без хронических заболеваний. Эти проблемы затрагивали все органы, однако чаще всего они поражали почки, сердце и легкие, причем во многих случаях они продолжали беспокоить людей и после выписки из больницы", - заявил профессор Ливерпульского университета (Великобритания) Юэн Харрисон, слова которого приводит пресс-служба журнала.

Коронавирус поражает не только легкие, но и может проникать в некоторые клетки в других тканях тела, в том числе в слизистой оболочке носа, в пищеводе, кровеносных сосудах и сердце. Этой особенностью вируса объясняются потеря обоняния многими заболевшими, нарушения в работе пищеварительной и кровеносной систем.

Выяснилось также, что COVID-19 вызывает серьезные нарушения в работе мозга, в том числе горячку, временное ухудшение памяти и снижение умственных способностей. Недавние наблюдения американских медиков показывают, что многие из этих осложнений сохраняются на протяжении как минимум нескольких месяцев после выздоровления пациентов.

Профессор Харрисон и его коллеги заинтересовались тем, как часто подобные проблемы поражают людей, переживших коронавирусную инфекцию средней и высокой степени тяжести. Для ответа на этот вопрос медики проанализировали данные, собранные в промежутке между январем и августом 2020 года в трех сотнях британских больниц, где проходили лечение около 70 тыс. носителей COVID-19.

Неожиданные последствия инфекции

Большинство из них были пожилыми людьми в возрасте около 70 лет, однако среди пациентов этих клиник встречались и молодые люди в возрасте от 19 лет и старше. Это позволило ученым всесторонне изучить осложнения, поражающие носителей COVID-19 из разных возрастных категорий.

Как оказалось, коронавирусная инфекция вызвала дополнительные проблемы со здоровьем у каждого второго пациента британских больниц. В частности, примерно у каждого четвертого больного возникли нарушения в работе почек после заражения COVID-19, а еще 16 и 18% начали страдать от хронических воспалений и болезней легких. Кроме того, медики зафиксировали сбои в работе сердца у примерно 12% участников исследования.

Вопреки сложившимся представлениям о характере болезни, осложнения коронавирусной инфекции возникли у каждого третьего пациента, чей возраст составлял от 19 до 49 лет, что сопоставимо с этим показателем для пожилых людей (51%). Более того, ученые обнаружили, что дополнительные проблемы со здоровьем возникали у каждого четвертого молодого британца в возрасте от 19 до 29 лет.

Все это, как считают исследователи, в очередной раз говорит о том, что отказ многих молодых людей от прививок от SARS-CoV-2 является крайне недальновидным решением. Оно будет негативно влиять не только на их текущее состояние здоровья, но и на то, как оно будет меняться в долгосрочном периоде времени с учетом того, что многие осложнения от COVID-19 исчезают далеко не сразу после выздоровления пациента.

"Наши наблюдения противоречат сложившимся представлениям о том, что COVID-19 опасен только для людей в возрасте и носителей хронических болезней. Мы обнаружили, что тяжесть болезни при поступлении в больницу является надежным индикатором последующего развития осложнений даже среди молодежи. Вакцинация пока остается единственным методом борьбы с этими осложнениями", - подытожил профессор Ливерпульского университета (Великобритания) Кэлум Сэмпл.