Врачи заявили, что президент Бразилии идет на поправку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июля. /ТАСС/. Клиническое состояние президента Бразилии Жаира Болсонару, госпитализированного в среду с непроходимостью кишечника, улучшается, но политик пока останется в больнице под наблюдением врачей. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером информационном бюллетене клиники.

"Президент Жаир Болсонару продолжает находиться в больнице <...> в Сан-Паулу, отмечается улучшение клинической картины. В связи с этим был удален назогастральный зонд, завтра планируется возобновить [естественное] кормление. Прогнозы относительно выписки отсутствуют", - сообщили медики.

Ранее Болсонару вышел в эфир местного телеканала Critica и рассказал, что чувствует себя значительно лучше благодаря назначенному "консервативному лечению". По словам главы государства и его лечащего врача, хирургическое вмешательство, вероятно, не потребуется.

Болсонару утром в среду госпитализировали для обследования в столичный военный госпиталь, где ему диагностировали непроходимость кишечника. Впоследствии он был перевезен в частную клинику в Сан-Паулу. Ранее в ходе общения со своими сторонниками Болсонару признался, что его на протяжении нескольких дней мучает непрекращающаяся икота, после того как он в начале июля перенес установку двух зубных имплантов.

В начале сентября 2018 года Болсонару, который в тот момент был кандидатом на пост главы государства, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего безработного Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Он заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которые полиция не поймет. Политик провел более трех недель в больнице и перенес в общей сложности четыре операции.