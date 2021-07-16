Часть жителей одного из сел в Хабаровском крае эвакуировали из-за угрозы подтопления

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Власти эвакуировали часть жителей села Усть-Ургал в Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за угрозы подтопления после сильных ливней. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

В верховьях реки Буреи выпало рекордное количество осадков. Уровни воды могут превысить значения 40-летней давности. Накануне глава региона Михаил Дегтярев поручил вывозить людей из поселка.

"Учитывая прогноз гидрологов, администрацией муниципального образования в превентивных целях из п. Усть-Ургал в пункт временного размещения, расположенный в поселке Новый Ургал, было доставлено 30 человек, из них 13 дети. Остальные жители от размещения в ПВР отказались", - говорится в релизе. Подтоплений в селе пока нет.

Из-за повышения воды в Бурее в соседнем селе Ургал подтоплено шесть приусадебных участков и пять участков внутрипоселковых дорог. Проезд возможен на технике высокой проходимости. Кроме того, приостановлена работа паромной переправы Чегдомын - Софийск, связывающей Софийск с районным центром. Есть объездная дорога. В пресс-службе ТАСС уточнили, что в район планируется вылет вертолета для оценки обстановки на месте.

После дождей в бассейне реки Бурея сформировался паводок с уровнями воды категории неблагоприятного явления. По прогнозу Дальневосточного УГМС, 17 июля у гидропоста Усть-Ниман ожидается подъем уровня воды до отметки 1 000 - 1 050 см (неблагоприятное явление - 850 см, опасное - 1 100 см). Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в границах Верхнебуреинского района.

Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, что контролирует обстановку в районе. "Сейчас собираю комиссию по ЧС. В Верхнебуреинском районе 14-15 июля выпало 60-130 мм осадков (80% месячной нормы). Пойма затоплена на глубину 3 м. Под водой оказались дороги, посевы", - написал Дегтярев.