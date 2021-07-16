НТИ и "Сбер" организуют для школьников первый интенсив по искусственному интеллекту

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Первый интенсивный курс (буткемп) по искусственному интеллекту для школьников и студентов "Цифровой кентавр" пройдет в России с 19 июля по 4 августа. Онлайн-программа в первую очередь направлена на подготовку участников к Международному конкурсу по искусственному интеллекту для детей AIIJC, но принять участие в программе смогут все желающие, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

Организаторами интенсива выступают проект Академия искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" и "Практики будущего" Кружкового движения НТИ.

"На буткемпе ожидается до 2 000 участников, и мы рады будем использовать накопленный опыт организации онлайн-интенсивов на большую аудиторию. Наш совместный с Академией ИИ профиль олимпиады НТИ "Искусственный интеллект" с первого года стал одним из самых популярных у школьников. И дело не столько в 100 баллах ЕГЭ для победителей, а сколько в реальных интересных заданиях, которые предлагают эксперты "Сбера", и возможности попасть на стажировку в одну из ведущих технологических компаний страны", - процитировали в пресс-службе лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова.

Программа интенсива

Программа интенсива состоит из двух частей. С 19 по 26 июля на обучение приглашают новичков, тех, кто пока никогда не занимался искусственным интеллектом. Участники начнут программировать на языке Python и освоят основные инструменты машинного обучения. С 27 июля по 4 августа запланирована продвинутая программа для тех, кто хочет глубже погрузиться в тему и научиться работать с нейросетями. Школьники и студенты получат опыт работы с рекомендательными системами и решения основных задач компьютерного зрения. При желании каждый участник сможет пройти обе программы.

За время обучения на интенсиве участники изучат основные методы искусственного интеллекта, поймут, как работает биометрия и таргетированная реклама, погрузятся как в классические задачи программирования и искусственного интеллекта, так и в уникальные задачи на стыке IT и медицины, попробуют создать собственные рекомендательные системы.

Отдельное внимание в программе уделят теме "цифровых кентавров". Этим термином называют системы, которые синхронизируют работу человека и искусственного интеллекта для совместного решения сложных задач - более эффективного, чем человек и искусственный интеллект в отдельности. Участники буткемпа попробуют научить искусственный интеллект взаимодействовать с человеком, а человека - работать в паре с системой, а после завершения интенсива смогут продолжить работу по теме "цифровых кентавров" в рамках проекта "Практики будущего" Кружкового движения НТИ.

По окончании буткемпа участники смогут попробовать свои силы в Международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей от "Сбера" и Альянса в сфере искусственного интеллекта. Командам предстоит представить свое решение в одном из 10 наиболее актуальных направлениях применения ИИ (от беспилотного транспорта до креативных индустрий). Общий призовой фонд - более 10 млн рублей.