Третий день подряд на Кипре фиксируют новый максимум суточного прироста зараженных

Наивысший с начала пандемии показатель фиксируется на греческом юге Кипра уже третий день подряд. По информации министерства, в четверг были выявлены 1 152 новых зараженных по итогам 67 205 тестов. В среду были зафиксированы 1 120 новых случаев заражения после получения результатов 62 656 диагностических анализов. Доля выявленных носителей вируса среди лиц, сдавших тесты, за последние сутки упала с 1,79 до 1,71%. Во вторник число инфицированных впервые превысило 1 тыс.

За минувшие сутки в греческой части острова не было зафиксировано ни одного случая смерти от ковида. За весь период пандемии жертвами коронавируса на юге Кипра стали 383 человека.

В пятницу в Никосии состоится очередное заседание кабинета министров, по итогам которого могут быть объявлены новые меры по борьбе с распространением инфекции, хотя, как уже неоднократно давали понять кипрские власти, главным инструментом этой борьбы теперь принято считать уже не карантинные ограничения, а массовую вакцинацию населения. С целью ускорить этот процесс на острове со среды стали действовать пять центров вакцинации для лиц, не привитых первой дозой противовирусных препаратов, куда можно обратиться без предварительной записи, раньше запись была обязательной. Однако в первый день внедрения новой практики медицинские власти просчитались с оценкой спроса со стороны населения на такую услугу, и в итоге многие из тех, кто выстоял длинные очереди, не получили прививки, так как в центры было доставлено слишком малое количество доз вакцины. В четверг Минздрав исправил эту ошибку.

В четверг в больницах греческой части Кипра число госпитализированных пациентов с ковидом увеличилось, по сравнению со средой, со 165 до 181. 48 из них находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. В это же день министр здравоохранения Михалис Хаджипантелас также издал указ, согласно которому все плановые хирургические операции на острове, не относящиеся к категории неотложных, с предстоящей субботы будут перенесены на более поздний срок в связи с необходимостью освобождения больничных коек. Указ также установил лимит заполняемости койко-мест в частных больницах до 70%, а в отделениях интенсивной терапии - до 60% для того, чтобы лечебные учреждения имели необходимые резервы для госпитализации лиц, инфицированных коронавирусом.