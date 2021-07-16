Власти Чили ослабят карантинные меры в столице на фоне высоких темпов вакцинации

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июля. /ТАСС/. Власти Чили смягчают карантинные ограничения во всем Столичном округе в связи со снижением уровня заболеваемости ковидом на фоне высоких темпов вакцинации. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения южноамериканской страны.

"Доля положительных результатов ПЦР-тестов составляет 3,3%, что является самым низким показателем с того момента, как мы начали вести подсчет", - заявил глава Минздрава Энрике Парис.

С 19 июля во всех коммунах Столичного округа отменяется действие строгого карантина по выходным. Жители города смогут находиться на улице, ходить на работу и посещать магазины в любой день недели без получения дополнительного разрешения. В то же время в Сантьяго сохранятся ограничения на работу ресторанов и спортзалов - находиться внутри закрытых помещений смогут только клиенты с сертификатом о полностью пройденной вакцинации от коронавируса.

По данным Минздрава Чили, двумя дозами вакцины от коронавируса в стране уже привиты 11,58 млн человек, что составляет 76,21% населения, нуждающегося в вакцинации. Всего в Чили живут около 19 млн человек.

За последние сутки в стране было выявлено 2 336 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в Чили с начала пандемии заболели 1 594 496 человек, умерли 34 207.