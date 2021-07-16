Глава МОК не сможет провести запланированную встречу с мэром Хиросимы

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, который в пятницу должен посетить японскую Хиросиму, не сможет провести встречу с мэром города Кадзуми Мацуи. Вместо этого, как объявили в пятницу власти Хиросимы, Баха встретит вице-мэр Нобуюки Коикэ.

Отмечается, что график Мацуи изменился в последний момент - он срочно отправился в Токио, чтобы просить центральные власти отозвать апелляции на решение окружного суда Хиросимы, постановившего в прошлом году, что 84 японца, которые попали под воздействие так называемого черного дождя после атомной бомбардировки 6 августа 1945 года, также являются пострадавшими "хибакуся", и им полагается, в частности, получение бесплатной медицинской помощи.

В четверг высокий суд Хиросимы поддержал решение окружного суда города, отвергнув тем самым апелляцию правительства страны - однако власти Японии намереваются продолжить тяжбу и подать апелляцию уже в верховный суд страны. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи поехал в Токио чтобы попытаться уговорить центральные власти отказаться от дальнейших тяжб и согласиться с решением хиросимских судов.

Сертификат "хибакуся"

В прошлом году суд Хиросимы постановил, что из-за радиации у истцов развились некоторые болезни, и им следует выдать сертификат "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки). Он позволяет получать бесплатную медицинскую помощь. Государство выдавало сертификаты "хибакуся" тем, кто находился в зоне бомбардировки и в прилегающих районах города. Также в 1976 году правительство Японии выделило область размером 19 на 11 км к северо-западу от этой территории и сделало ее специальной зоной проверки здоровья. Там сразу после атомного удара выпали осадки с высоким содержанием радиоактивных материалов, получившие название "черный дождь". Те, кто жил в этом районе, проходили обследование, и в случае обнаружения болезней, связанных с радиацией, получали документы на дальнейшее бесплатное получение медицинских услуг.

Региональные власти неоднократно выступали за расширение этой зоны, однако центральное правительство отклоняло такие инициативы, ссылаясь на отсутствие данных о развитии патологий в тех или иных пригородах Хиросимы. Решение суда в Хиросиме стало первым подобным за всю послевоенную историю в отношении тех, кто не проживал в специальных зонах. Сам иск был подан в 2015 году. Истцы предоставили данные о том, что у них за время жизни в период после бомбардировки развился рак, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Игры в Токио

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За неделю до начала Игр в Токио продолжается сохраняться сложная ситуация с распространением нового коронавируса - суточный прирост новых выявленных случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля в столице Японии из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.