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Пандемия COVID-19

Эксперт назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в России

Это связано со сменой доминирующего штамма, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Рост заболеваемости COVID-19 в России связан со сменой доминирующего штамма коронавируса, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап", - сказал он ТАСС.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавирусной инфекции.

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РоссияПандемия COVID-19
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