Исследование: вакцина BioNTech по уровню антител в 10 раз превосходит Sinovac

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 июля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса производства германской компании BioNTech по уровню вырабатываемых в организме реципиентов антител в 10 раз превосходит препарат китайской Sinovac. К такому выводу пришла группа ученых из Гонконгского университета, исследовавшая действие этих двух препаратов, которые используются для программы вакцинации в этом специальном административном районе Китая.

В исследовании, сообщает в пятницу газета South China Morning Post, было задействовано 1 442 человека из числа медицинских работников. Специалисты изучали анализы их крови, которые брались с разными интервалами.

Оказалось, что уровень антител у реципиентов вакцины BioNTech (также известна как Pfizer - BioNTech), но в КНР и Гонконге распространяется при участии китайского партнера Fosun Pharma значительно возрастал уже после первой дозы и еще больше - после второй. У тех, кто прививался препаратом Sinovac, был отмечен "низкий" уровень антител после первой инъекции и "умеренный" - после второй. При этом он был сопоставим или слегка ниже, чем у тех, кто переболел ковидом, и в 10 раз был ниже по сравнению с BioNTech.

Результаты исследования также показали необходимость изучения возможности усиления эффекта путем введения третьей дозы вакцины Sinovaс для ряда лиц, в том числе пожилых людей. Рассмотрение этого вопроса на экспертном уровне начнется на следующей неделе.

В настоящее время в Гонконге было распределено свыше 4,6 млн доз этих двух препаратов, при этом 28% населения получили обе дозы. Жители Гонконга имеют возможность самим выбрать тип бесплатной вакцины.

Согласно данным производителей, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины BioNTech достигала 95%, в то время как у Sinovac - 50,7%. Обе они были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).