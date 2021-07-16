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Пандемия COVID-19

Канада откроет границу для полностью вакцинированных иностранцев в сентябре

Американцев, которые прошли иммунизацию, страна сможет начать принимать уже с середины августа

ОТТАВА, 16 июля. /ТАСС/. Власти Канады намерены открыть государственные границы для полностью вакцинированных граждан всех стран мира в начале сентября. Об этом в четверг заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо по итогам совещания с главами канадских регионов.

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"Если нынешняя положительная динамика показателей вакцинации сохранится, состояние здоровья населения не изменится, то Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников из всех стран в начале сентября", - говорится в итоговом коммюнике, распространенном пресс-службой главы правительства. При этом граждан США, которые были полностью вакцинированы, Канада сможет начать принимать уже с середины августа.

Канадская граница закрыта для иностранных граждан, в том числе граждан США, с марта 2020 года. Согласно действующим правилам, въезжающие в страну канадцы должны проходить 14-дневный карантин и сдавать ПЦР-тесты за свой счет.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия COVID-19
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