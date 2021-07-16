Эксперт считает, что норок на фермах необходимо вакцинировать от коронавируса

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Норок, которых люди разводят на фермах, необходимо вакцинировать от коронавируса SARS-CoV-2, поскольку животные им заражаются, болеют и могут заражать персонал звероферм. Такое мнение высказал ТАСС заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По информации ученых, коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, способен заражать не только человека, но и некоторых млекопитающих животных. В их число, как показывают результаты экспериментов вирусологов и наблюдения ветеринаров, входят норки, хорьки и кошки, у которых инфекция вызывает схожее с человеческим заболевание.

"Ситуация с норками очень непростая. Если норка заболеет, то на звероферме она может заразить персонал, как это было показано весной прошлого года в Дании. И поэтому вакцинация норок - насущная необходимость, если люди хотят их разводить, иначе это будет перекрестное заражение и дополнительное распространение инфекции", - отметил Нетесов.

Ученый пояснил, что активное заражение коронавирусом норок уже наблюдалось в Дании и некоторых других странах. По данным датских СМИ, правительство королевства приняло 4 ноября прошлого года решение об уничтожении на зверофермах всех 17 млн норок из-за опасности заражения людей коронавирусом. В конце декабря был принят закон, запрещающий разведение норок в стране до 31 декабря 2021 года, потому что коронавирус быстро распространялся на норковых фермах.

Вакцина "Карнивак-Ков" - единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Работа по созданию этой вакцины была выполнена за счет средств ФГБУ "ВНИИЗЖ" в рамках внутренней тематики научно-исследовательских работ "Ветеринарное благополучие".