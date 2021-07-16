В СФ предлагают разрешить скорость для электросамокатов до 30 км/ч на отдельных дорожках

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Строительство велодорожек на стадии планирования дорожной инфраструктуры должно предусматривать создание двух полос - для велосипедов и средств индивидуальной мобильности, тогда порог скорости для электросамокатов на отдельных дорожках можно установить на уровне 30 км/ч. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

Не более 25 км/ч, в шлеме и с госномерами. Как в мире регулируют езду на электросамокатах

"В тех местах, где строительство велодорожек только планируется, по возможности следовало бы предусматривать еще одну полосу для "скоростного" транспорта, виды которого будут со временем меняться, но скорость этого транспорта будет так же велика. Если предположить отдельную дорожку для средств индивидуальной мобильности, то порог их скорости может быть 30 км/ч, а если отдельной полосы для них не будет, то скорость движение электросамокатов по городу должна быть не более 15 км/ч", - сказал Васильев.

При этом сенатор отметил, что необходимо внести поправки в действующее законодательство, ограничивающее скоростной режим для средств индивидуальной мобильности, поскольку уже построенные велодорожки "вряд ли удастся быстро реконструировать".

"Далеко не везде можно будет расширить новые дорожки как минимум на две полосы, не нарушив при этом ландшафтные особенности территорий и проходимость автомобильных дорог. Поэтому следует подходить к данной проблеме комплексно, то есть рассматривать автодороги, дополнительные дорожки и тротуары как единое целое, чтобы не выбивались новые транспортные артерии из общего ландшафта города", - добавил Васильев

В МВД ранее сообщили, что число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России с начала года выросло почти на 200% и составило 112. В этом году в Москве зарегистрировали 24 аварии такого рода, в Санкт-Петербурге - 22, в Краснодарском крае - 12, в Татарстане - семь и в Свердловской области - шесть. За пять месяцев в указанных ДТП погибли два человека и ранены 119.

Статус средств индивидуальной мобильности в настоящее время не определен. Минтранс России занимается разработкой соответствующего проекта постановления правительства РФ.