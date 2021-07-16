В Приморье возобновят выдачу лекарств пациентам с COVID-19, которые лечатся амбулаторно

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /ТАСС/. Выдачу бесплатных лекарств пациентам, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, возобновляют в Приморье. На это регион получит 45 млн рублей из федерального бюджета, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Приморский край получит 45 млн рублей федеральных средств на приобретение медикаментов для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19. Количество заболевших коронавирусом в регионе растет", - говорится в сообщении.

Средства на закупку препаратов выделялись в конце прошлого года, медикаментов для пациентов, которые лечатся дома, практически не осталось. "Сейчас поставка лекарств - на стадии оформления документов. В полной мере эта поставка не закроет потребности амбулаторного этапа, но позволит начать выдавать противовирусную, антибактериальную терапию тем категориям граждан, которые с пневмониями остаются на лечении дома. Врачи поликлиник и амбулаторных центров будут выдавать препараты бесплатно этой категории пациентов", - отметила заместитель председателя правительства - министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

По данным оперативного штаба на 16 июля, за прошедшие сутки в регионе выявлено 258 новых случаев заболевания коронавирусом, за время пандемии заболели 50 664 приморца. Выздоровели 44 802 человека. Вакцинацию прошли 286 714 граждан - около 30% от запланированного числа (900 тыс. человек).