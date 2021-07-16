Малайзия постепенно будет отказываться от китайской вакцины Sinovac

СИНГАПУР, 16 июля. /ТАСС/. Малайзия постепенно будет отказываться от использования вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac, предлагая в большинстве центров вакцинации препараты от Pfizer и BioNTech. Первым штатом, где приостанавливается применение вакцины из КНР, стал Келантан, пишет в пятницу газета The Straits Times .

"Начиная с 18 июля во все центры вакцинации будет поставляться китайский препарат в объемах, необходимых только для второй дозы", - приводит издание слова главы местного департамента здравоохранения Зайни Хуссина. По его информации, в штате "будет использоваться только [препарат] Pfizer - BioNTech". Чиновник не уточнил причины данного решения, отметив лишь, что "это не связано с проблемами в поставках Sinovac в страну". Кроме того, каждый штат Малайзии имеет право самостоятельно закупать вакцины за рубежом.

Между тем министр здравоохранения страны Адхам Баба в четверг на пресс-конференции указал, что "в ряде случаев отказ от китайской вакцины связан с недостаточными поставками". По его словам, правительство "заказало более 44 млн доз Pfizer - BioNTech и только 15 млн доз Sinovac".

К настоящему времени лишь около 12% жителей Малайзии полностью вакцинированы, примерно 26% получили первую дозу. Несмотря на действующие в стране жесткие социально-экономические ограничения, число инфицированных стремительно растет, еженедельно обновляя антирекорды по новым случаям. Эксперты Минздрава связывают данную ситуацию со штаммом "дельта".