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Пандемия COVID-19

NBC: в США могут зимой разрешить вакцинацию детей младше 12 лет от коронавируса

Американская компания Moderna, а также консорциум фирм Pfizer и BioNTech уже начали испытания соответствующих препаратов, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Регулирующие органы США могут в начале или середине зимы дать разрешение на массовое применение вакцин от нового коронавируса для детей младше 12 лет. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC со ссылкой на сотрудника Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

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В настоящее время в стране вакцины от коронавируса одобрены к применению только для взрослых и детей с 12 лет. Американская компания Moderna, а также консорциум фирм Pfizer и BioNTech уже начали испытания соответствующих препаратов, предназначенных для детей младше 12 лет. Ожидается, что данные исследования будут частично завершены осенью.

Специалистам Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов также потребуется время на то, чтобы проверить полученные при испытаниях данные. По итогам этого процесса может быть дано разрешение на применение этих препаратов в чрезвычайных ситуациях. Позднее они могут получить и полное одобрение.

Представители Pfizer сообщили NBC, что ожидают в сентябре поступления данных о клинических испытаниях вакцины от коронавируса с участием детей в возрасте от 5 до 11 лет. Результаты исследований с участием детей в возрасте от 2 до 5 лет, а также в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, вероятно, будут получены позднее.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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