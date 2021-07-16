Алтайский медуниверситет ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

БАРНАУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавирусной инфекции введена в Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ). Сертификаты будут требовать при заселении в общежития, сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

"При подготовке к новому учебному году необходимо пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по месту своего пребывания. При заселении в общежития АГМУ необходимо представить сертификат о вакцинации от COVID-19", - говорится в объявлении, адресованном к студентам вуза.

Между тем в других крупных вузах региона пока такие меры не введены. Так, в Алтайском государственном университете, единственном опорном вузе региона, ТАСС сообщили, что решение об обязательной вакцинации студентов принимать не планируют.

"В настоящее время в вузе не рассматривается решение об обязательной вакцинации студентов. Мы информируем учащихся о вакцинации и предоставляем такие возможности - в вузе действует пункт вакцинации. Все желающие сотрудники и студенты могут записаться и сделать прививку. Сейчас мы требуем только ПЦР-тест от иностранных студентов, так же как и от всех россиян, вернувшихся из-за границы", - рассказали в пресс-службе АлтГУ.

В Алтайском государственном техническом университете (АлтГТУ) ТАСС уточнили, что в настоящее время решение об обязательной вакцинации не принято. Однако имеется предписание ректора с рекомендациями вакцинироваться. Обязательная вакцинация в вузе введена только для преподавателей, требовать сертификаты о вакцинации со студентов при заселении в общежитии также не планируют.

Всего в Алтайском крае привиты 410 тыс. 250 человек, из которых 288 тыс. 496 человек поставили оба компонента вакцины. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 57 тыс. 753 человек.