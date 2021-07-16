Строительство около трети детсадов в восьми регионах СФО ведется в 2021 году с отставанием

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Строительство 34 детских садов в восьми из 10 регионов Сибирского федерального округа (СФО), где остро стоит проблема обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте до трех лет, ведется с отставанием от запланированного на 2021 год графика. Об этом сообщили в пятницу в Сибирском окружном информационном центре (ОИЦ).

"По оценке специалистов, в настоящее время на 48 объектах дошкольного образования в регионах Сибирского федерального округа работы ведутся в соответствии с графиками, из них 17 детских садов планируется открыть к 1 сентября 2021 года. Строительство 34 детских садов в восьми регионах округа (кроме Красноярского края и Томской области) ведется с отставанием. Завершение строительства этих объектов предусмотрено в декабре 2021 года", - говорится в сообщении.

В информцентре отметили, что всего в 2021 году при поддержке федерального бюджета в округе запланировано строительство 104 детских садов на 16,8 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. С января 2018 года по июнь 2021 года по нацпроекту "Демография" было введено в эксплуатацию 162 детских сада на 45,2 тыс. мест.

По итогам первого полугодия этого года в округе сданы в эксплуатацию 22 детских сада на 6,3 тыс. мест. В том числе шесть из них в Республике Алтай, два - в Республике Хакасия, шесть - в Алтайском крае, четыре - в Иркутской области и четыре в Кемеровской области. Руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере образования рекомендовано обеспечить наращивание темпов строительных работ.