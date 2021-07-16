Прививочный пункт в Гостином дворе Москвы чаще всего выбирают молодые люди

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Прививку от коронавируса в Гостином дворе в Москве чаще всего делаю люди в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

"Один из крупнейших центров вакцинации заработал в Гостином дворе неделю назад. Благодаря своему удобному расположению в самом центре столицы и высокой проходимости он сразу стал пользоваться популярностью у горожан. Есть интересная тенденция: данный центр выбирает все больше молодых жителей столицы. На людей в возрасте от 18 до 35 лет приходится уже почти половина от всех прошедших вакцинацию в данном центре вакцинации, и их доля продолжает увеличиваться", - рассказали в пресс-службе.

Они добавили, что в Гостином дворе работает один из крупнейших в России и Европе центров вакцинации. Прививки там могут получать до 50 человек одновременно, в сутки - более 7 тыс. Центр работает ежедневно с 08:30 до 22:00 без выходных.