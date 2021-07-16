Камчатские больницы усилили военными медиками из-за нехватки специалистов

"Губернатор Камчатского края обратился к командующему военным округом с просьбой об оказании помощи в усилении наших больниц медицинскими кадрами. Военные медики будут проводить приемы пациентов, в том числе больных COVID, выезжать на дом, чтобы разгрузить камчатских врачей. Пять медработников сегодня приступят к работе в Петропавловске-Камчатском в поликлиниках № 1 и № 3. Они пробудут на Камчатке месяц, до 14 августа", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Камчатского края Андрея Кузьмина. В видео, опубликованном на сайте правительства края, он сообщил, что медиков сейчас не хватает.

Для работы в амбулаторных учреждениях первичного звена в Камчатский край прибыли пять военных врачей общей практики из регионов Дальнего Востока. Зимой прошлого года глава региона Владимир Солодов также обращался за помощью к военным. Тогда на полуостров прибыли семь военных медиков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, в регионе идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По сравнению с прошлой неделей выросло количество заболевших среди дошкольников, а также детей в возрасте 7-14 лет. Выросла заболеваемость и среди работающего населения в возрастной группе 30-49 лет. Региональное управление Роспотребнадзора предложило ввести самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Темпы заболеваемости среди этой категории снизились, но незначительно, а эта возрастная группа является наиболее уязвимой. По данным с сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявили свыше 15,9 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 238 человек. За последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев, а месяц назад фиксировалось порядка 12-15.

Меры на Камчатке

Масочный режим в регионе продлили до конца июля, был введен ряд дополнительных ограничений. В их числе ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе - число участников не должно превышать ста. Запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, работа общепита ограничена до 23 часов. Туристы и вахтовые рабочие должны будут приезжать со справкой о ПЦР-тестировании, сделанном не менее чем за 72 часа. Вахтовые рабочие в сфере строительства, рыбной и горнодобывающей промышленности помимо теста ПЦР должны иметь на руках сертификат о прохождении вакцинации и справку о наличии антител.

В регионе идет активная прививочная кампания, с начала вакцинации против COVID-19 первым компонентом вакцины привиты 53 999 жителей, завершил вакцинацию 39 061 человек.