Прощание с Петром Мамоновым пройдет в Донском монастыре

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым, умершим в четверг на 71-м году жизни, состоится в субботу в Донском монастыре, похороны пройдут в городе Верее в Подмосковье, сообщила ТАСС вдова Ольга Мамонова.

"Похороны будут часов в 16 в Верее. <…> Завтра в Донском монастыре прощание в 09:30, потом заберем его и поедем на Верейское кладбище хоронить. Верея - это город, где живем. Он там хотел быть похоронен", - сообщила она.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1982 году вместе с младшим братом гитаристом Алексеем Бортничуком основал рок-группу "Звуки Му". После зарубежных гастролей 1989 года Мамонов пришел к выводу, что проект "Звуки Му" "кончился как идея" и "достиг потолка развития", он продолжил выступления в дуэте с братом. В середине 1990-х музыкант попытался возродить распавшуюся группу, но к концу десятилетия сосредоточился на сольной карьере. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му". Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино. Дебют в качестве театрального актера состоялся в начале 1990-х в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского.