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Пандемия COVID-19

Коронавирус выявили у пятерых моряков судна, прибывшего из Японии во Владивосток

На судне провели дезинфекцию, сообщил профсоюз моряков во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /ТАСС/. Коронавирус выявили у пяти членов экипажа судна Socol 9, которое прибыло из Японии во Владивосток, экипаж полностью списан, на судне провели дезинфекцию, сообщил в пятницу профсоюз моряков во Владивостоке.

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Уточняется, что 9 июля в профком моряков Владивостока обратилась супруга второго помощника капитана, сообщив, что на борту есть заразившиеся коронавирусом. Судовладелец, компания Navis Car Line PTE LTD, отменил погрузку в японском порту и направил судно во Владивосток.

"Тринадцатого июля при заходе судна в порт у всего экипажа взяли ПЦР-тесты и анализ на антитела. В результате у пятерых моряков тесты оказались положительными, у второго помощника, которого госпитализировали в больницу с поражением легких более 40 % - вирусная пневмония. Весь экипаж списали, и уже набран новый экипаж. Четырнадцатого июля была проведена дезинфекция судна", - говорится в сообщении.

Теги
ЯпонияРоссияПандемия COVID-19
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