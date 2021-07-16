ФМБА И ФСИН подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на противодействие угрозам в сфере охраны здоровья граждан, сообщается в официальном Telegram-канале ФМБА.

"Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на противодействие угрозам и вызовам национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан", - говорится в сообщении.

Основными направлениями сотрудничества называются проведение информационно-методической работы с медицинскими организациями уголовно-исполнительной системы РФ (УИС), мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни обслуживаемого контингента, а также программы, направленные на совершенствование деятельности медицинских организаций УИС и структурных подразделений ФМБА России.