Срок действия подлежащих замене российских паспортов продлили до 90 дней

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Правительство РФ продлило срок действия российских паспортов, подлежащих замене. Одновременно в несколько раз сокращен срок, в течение которого будет оформляться новый паспорт.

Как сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому "срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней".

По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как документ автоматически становится недействительным. На период оформления нового паспорта, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдается временное удостоверение личности. "Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг. Новое постановление избавит людей от таких неудобств", - подчеркивают в правительстве.

"Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится", - уточнили в кабинете министров. Этим же постановлением продлен срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней.

В пресс-службе добавили, что эти "нормы вступят в силу с момента официального опубликования постановления".

Также в несколько раз сокращен срок оформления паспорта. "Еще одно изменение, утвержденное правительством, начнет действовать с 1 июля 2022 года. С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания", - сообщили в кабинете министров.

В настоящее время срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней - во всех остальных случаях.