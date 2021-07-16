Оборудование для работы на карбоновом полигоне поступит к ноябрю на Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Оборудование стоимостью 150 млн рублей для работы на карбоновом полигоне доставят в Свердловскую область к ноябрю. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета.

"Для усиления исследований уже к ноябрю на площадке появится новое оборудование и модульные здания. Финансовую поддержку проекту окажут Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Правительство Свердловской области, а также партнеры полигона, в том числе Трубная металлургическая компания. Общий бюджет на все работы по полигону составит 380 млн рублей, из них 150 млн - на новое оборудование", - сказали в пресс-службе.

Среди закупленного оборудования приборы для измерения потоков климатически активных газов, автоматическая метеостанция и датчики солнечной радиации. Исследовательская работа на площадках полигона начнется в ближайшее время. До конца лета ученые приступят к организации непрерывного мониторинга концентрации парниковых газов в почве и атмосфере.

"Полигон "Урал-Карбон" будет представлен таежными лесами. Лесные земли составляют 70% территории Свердловской области, а тайга - один из наиболее значимых резервуаров стока углерода из атмосферы за счет фотосинтеза и его долговременного хранения. Площадками исследований станут Коуровская астрономическая обсерватория УрФУ и Уральский учебно-опытный сельхоз Уральского государственного лесотехнического университета", - сказали в вузе. В проекте будут также участвовать Уральский государственный аграрный университет, Институт экологии растений и животных УрО РАН, Институт промышленной экологии УрО РАН, Институт математики и механики УрО РАН, Ботанический сад УрО РАН.

К работе полигона планируется привлечь более 400 студентов со всей области. Образовательная часть проекта предполагает усиленную подготовку специалистов в области мониторинга климатически активных газов.

"Для запуска площадки на Урале в кратчайшие сроки мы инициировали создание консорциума вузов, академических институтов и индустриальных партнеров - Трубной металлургической компании и группы "Синара". Это позволит использовать в работе уже наработанную интеллектуальную и экспериментальную базу, а также современное оборудование", - приводят в вузе слова ректора Виктора Кокшарова.

О полигоне

Карбоновый полигон - участок земли с типичной для территории рельефом, почвой и растительностью, на котором проводятся эксперименты для контроля баланса климатически активных газов природных экосистем. Пилотный проект создания в России карбоновых полигонов запущен Минобрнауки России в 2021 году. Первые площадки будут созданы в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях.