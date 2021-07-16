В Воронежской области зафиксировали семь активных очагов коронавируса

ВОРОНЕЖ, 16 июля. /ТАСС/. Медики за две недели июля впервые в третью волну пандемии зафиксировали в Воронежской области 11 очагов групповой заболеваемости COVID-19, из них в настоящее время семь являются активными, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Если в июне групповая заболеваемость не регистрировалась, то уже за две недели июля зарегистрировано 11 очагов [коронавируса]. Сейчас действуют семь активных очагов. Основная причина заболевания - занос инфекции в коллективы непривитыми сотрудниками", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в регионе на текущей неделе впервые с начала лета зафиксировано суточное превышение числа госпитализируемых с коронавирусом над числом выписываемых после лечения. "В связи с этим в медучреждениях продолжают разворачивать койки для пациентов с ковид. Сейчас в регионе развернуто 3 738 коек, а в ближайшие дни откроют еще 140. В области сформирован трехмесячный запас лекарств для лечения пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.

В регионе от коронавируса вакцинировано почти 467 тыс. человек (около 40% от плана вакцинации), в том числе двукратно вакцинировано свыше 340 тыс. человек.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 96 434 случая заражения коронавирусом, из числа заразившихся 90 961 человек выздоровел, 4 079 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового скопления людей. В регионе отменены все массовые мероприятия.