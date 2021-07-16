Россияне назвали наиболее востребованные навыки руководителей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Наиболее востребованными навыками руководителя являются адаптивность, развитый эмоциональный интеллект и лидерство. Таковы результаты опроса исследовательского центра "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Наиболее востребованными менеджерскими навыками сегодня являются адаптивность - ее упомянули 22% опрошенных, развитый эмоциональный интеллект (19%) и лидерство (17%)", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что остальные доли среди самых востребованных навыков руководителей разделили коммуникативность - 15%, развитые технические навыки для работе в онлайне - 12%, навык командной работы (9%) и опыт управления дистанционными командами (6%).

"Кроме харизмы лидера и умения коммуницировать в формате партнерства сегодня руководителю также важна осознанность, когда он внимателен к себе и к другим - например, умеет "считывать" эмоции, настроение собеседника, а также сглаживать конфликты, выявить у сотрудников признаки апатии или выгорания", - добавила HR-директор "Зарплаты.ру" Вера Маневич, чьи слова приводятся в сообщении.

Опрос проводился 10-15 июля во всех регионах страны среди 1 572 hr-специалистов.