МЧС намерено изменить порядок оказания финансовой помощи из бюджета регионам при ЧС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. МЧС прорабатывает изменения в порядок оказания региону помощи из федерального бюджета при чрезвычайной ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"МЧС России разрабатывает изменения в порядок предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов на финансовое обеспечение мер по ликвидации ЧС", - сказали в пресс-службе.

Министерство рассматривает варианты цифровизации процесса оказания финансовой помощи. Это обсуждалось на совещании федеральных органов исполнительной власти под руководством замглавы МЧС Виктора Ничипорчука. В мае также прошла панельная дискуссия, на которой была представлена общая концепция изменений. "Учитывая высокую заинтересованность участников панельной дискуссии, МЧС России направило в субъекты РФ информационные материалы и примерные формы административных регламентов предоставления государственных услуг, рассмотренные и одобренные на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности", - добавили в МЧС.