В токийском парке запустили гигантский воздушный шар в форме человеческой головы

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Гигантский воздушный шар в форме человеческой головы появился в пятницу в небе над Токио. Токийская администрация сообщила, что это был арт-перформанс по случаю приближающейся Олимпиады.

Заранее о готовящемся запуске воздушного шара не сообщалось - дата, время и место держались в секрете. Появление такого шара вызвало интерес в соцсетях - хештег "в небе над Токио" вырвался в топы трендов японского Twitter. По данным арт-группы Me ("Мэ" - глаз по-японски), осуществившей запуск при поддержке администрации Токио, в кастинге на роль человека, с лица которого делался слепок для создания воздушного шара, приняло участие более 1 тыс. человек. Однако имя, возраст и пол прототипа гигантской головы, парившей в эту пятницу в небе над Токио, не разглашается.