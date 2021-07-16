Кириенко отметил вклад участников конкурса "Лидеры России" в борьбу с пандемией

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с участниками клуба "Эльбрус" заявил, что победители и финалисты конкурса "Лидеры России" внесли значительный вклад в борьбу с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Я знаю, насколько активными были в этот непростой период пандемии победители и финалисты "Лидеров России" не только на своих рабочих местах, но и сверх того. Я убежден, что особая моральная победа России в том, что в трудной ситуации люди не прячутся в свои норки, решают не только свои проблемы, чем сложнее, тем больше готовность помогать другим. На мой взгляд, это культурный код нашей страны. "Лидеры России" лично шли в штабы волонтеров, развозили продукты пожилым людям, помогали в детских домах и домах престарелых, помогали врачам", - приводятся в сообщении слова Кириенко.

Он также выделил три основные цели работы клуба "Эльбрус". "Во-первых, важно быть успешным, <...> вы являетесь ролевой моделью для тех, кто стремится стать лидером. Во-вторых, необходимо нести это бремя ответственности и быть образцом для подражания для подрастающего поколения. Одна из основных задач клуба - это сплоченность и взаимопомощь его участников, обмен лучшим опытом и практиками. Здесь резерв клуба "Эльбрус" еще колоссален", - подчеркнул Кириенко.

По его словам, третья цель клуба - это помогать участникам "вне должностных обязанностей нести пользу людям, это социальное служение". "Успешно сделать карьеру, наверное, можно и без этого, но стать лидером без этого невозможно", - добавил он.

В пресс-службе отметили, что Кириенко открыл церемонию награждения активных членов клуба, которые получили номинации за вклад в развитие клуба, участие в акции "Мы вместе", участие в жизни клуба и за продвижение ценностей сообщества.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, все проекты президентской платформы будут оцениваться не сейчас и не по количеству поданных заявок или зарегистрировавшихся участников. "Через много лет наступит подведение итогов, эта история вдолгую, как марафонская дистанция", - сказал он.

О клубе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Клуб "Эльбрус" насчитывает 335 членов, которые являются победителями и финалистами конкурса "Лидеры России", а также выпускниками программы кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Ключевой миссией клуба является формирование в России механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны. С 2018 года более 37,5 тыс. человек приняли участие в социальных проектах членов клуба в 61 регионе страны.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.