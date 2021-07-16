Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области до 12 сентября из-за коронавируса

ТЮМЕНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса продлили до 12 сентября в Тюменской области, сообщил региональный оперативный штаб.

"Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 12 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе крайне напряженная. "Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности", - добавил он.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса, предписано соблюдать режим самоизоляции. Тюменским работодателям предписано воздержаться от направления работников в служебные командировки как по России, так и за ее пределы.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе выявлено 42 289 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 39 тысяч человек выздоровели.