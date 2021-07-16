В Хакасии вводят паспорта коллективного иммунитета, дающие послабления бизнесу

ТАСС, 16 июля. Предприятия в Хакасии, в которых вакцинированы от коронавируса и переболели менее полугода назад 60% сотрудников, смогут получить паспорт коллективного иммунитета, снимающий некоторые ограничения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"Организации, в которых вакцинированы от COVID-19 и переболели коронавирусом менее полугода назад 60% сотрудников, смогут получить паспорт коллективного иммунитета. Этот документ позволит работать в рамках щадящих ограничительных мер. Так, предприятиям общественного питания паспорт даст право снова осуществлять свою деятельность в ночное время", - сообщили в пресс-службе.

Соответствующие изменения в постановление правительства Хакасии № 102 о режиме повышенной готовности будут внесены в ближайшее время. В паспорте должны быть отражены сведения о вакцинации сотрудников, о запасе дезинфицирующих средств в организации, а также о предпринимаемых мерах дополнительной безопасности.

Для того, чтобы получить документ, предприятию необходимо подать заявку в министерство экономического развития Хакасии. Объекты экономики, получившие паспорт, будут проверять мобильные группы.

С 29 июня работа общепита в Хакасии с 23:00 до 06:00 часов запрещена.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Хакасии зарегистрировано более 27 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 24 тыс. пациентов выздоровели, 667 умерли.