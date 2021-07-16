В Ростове ввели карантин в туберкулезной больнице при ФСИН

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Карантинные меры введены в межобластной туберкулезной больнице № 19 ГУФСИН России по Ростовской области, сообщается в пятницу на сайте управления. Особый режим призван сдержать распространение коронавируса.

"В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы РФ в ФКЛПУ "Межобластная туберкулезная больница № 19" ГУФСИН России по Ростовской области с 15.07.2021 года до особого указания вводятся режимно-ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в медучреждении прекращены свидания осужденных с родственниками. Ограничены все посещения представителями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных наблюдательных комиссий и иных лиц. Кроме того, приостановлен прием и перевод осужденных в другие учреждения уголовно-исполнительной системы, за исключением случаев, не требующих отлагательств.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 103 690, число выздоровевших выросло до 92 443, умерли 4 899 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,2.

На минувшей неделе власти ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. В частности, приостановлено проведение в общественных местах массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.