Сайт Минобороны России подвергся DDoS-атаке

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Официальный сайт Минобороны РФ подвергся DDoS-атаке, сообщили журналистам в пятницу в военном ведомстве.

"Официальный сайт Минобороны России в сети "Интернет" подвергся DDoS-атаке, в результате которой часть пользователей может испытывать трудности с доступом к его содержимому", - сказали в министерстве.

Там также уточнили, что, по имеющимся данным, "источник атаки на сайт Минобороны России в сети "Интернет" находится вне пределов Российской Федерации".

Служба компьютерной безопасности военного ведомства провела комплекс мероприятий по нейтрализации DDoS-атаки. "Никаких нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено", - отметили в ведомстве.

Сейчас работа сайта восстановлена.

Ранее о том, что официальный сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке сообщил ТАСС источник в силовых структурах. "Специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны", - говорил собеседник агентства.

Последние крупные атаки на российские ресурсы были зафиксированы во время прямой линии с президентом РФ. Тогда были атакованы цифровые системы, с помощью которых организовывалась прямая линия.

В новость внесены изменения (12:46 мск) - передается с официальным комментарием Минобороны