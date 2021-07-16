Комиссия Думы попросит ОЗХО и Бундестаг расследовать несостыковки в докладе по Навальному

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направит руководству Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Бундестага обращение с требованием провести новое расследование дела об утверждаемом отравлении блогера Алексея Навального после выявления временных несостыковок в проекте доклада ОЗХО. Об этом сообщил по итогам выездного заседания в МИД РФ глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, указанные несостыковки приводят к выводам о подложности ситуации вокруг Навального, которая привела к обвинениям в адрес РФ. "Мы хотели, и сегодня МИД поддержал, направить обращение от имени комиссии руководству Бундестага, господину [президенту Бундестага ФРГ Вольфгангу] Шойбле и руководству ОЗХО с тем, чтобы провести расследование по вновь открывшимся обстоятельствам. У нас есть серьезный аргумент, серьезный факт [подтверждающий], что имела место инсценировка самого этого отравления", - сказал Пискарев журналистам в пятницу.

По его словам, сложно согласиться с объяснением о якобы закравшейся в документ ошибке с датой, "потому что из огромного количества пунктов программных только в одном пункте якобы имела место техническая ошибка". "Я считаю, что это лукавое заявление [о техошибке], надо все-таки разбираться основательно", - добавил он.

Пискарев отметил, что "есть некие силы, которые пытаются сделать из России некую страну, которая якобы травит своих граждан". По мнению парламентария, это происходит, чтобы "вводить в отношении России новые санкции". Депутат подчеркнул, что российская сторона хочет "снять все вопросы, чтобы устранить это недоразумение, которое возникло между Россией и Германией, и дальше двигаться вперед".

"Мы хотим только одного: честного, правильного диалога между нашими странами. Мы должны дружить с Германией, у нас много общего, большие перспективы. Давайте снимем напряжение и сделаем так, чтобы всем было понятно, что Россия здесь ни при чем", - заключил он.

Несостыковки в докладе

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад обнаружил фатальные несостыковки для версии об отравлении Навального, которые техсекретариат не смог объяснить российской стороне. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным. Дипломат обратила внимание, что составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти немедленно. Позднее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль выступил с утверждением, что несостыковки связаны с ошибкой в дате, во второй редакции документа она была исправлена.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.