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Комиссия Думы попросит ОЗХО и Бундестаг расследовать несостыковки в докладе по Навальному

Глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что "есть некие силы, которые пытаются сделать из России некую страну, которая якобы травит своих граждан"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направит руководству Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Бундестага обращение с требованием провести новое расследование дела об утверждаемом отравлении блогера Алексея Навального после выявления временных несостыковок в проекте доклада ОЗХО. Об этом сообщил по итогам выездного заседания в МИД РФ глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, указанные несостыковки приводят к выводам о подложности ситуации вокруг Навального, которая привела к обвинениям в адрес РФ. "Мы хотели, и сегодня МИД поддержал, направить обращение от имени комиссии руководству Бундестага, господину [президенту Бундестага ФРГ Вольфгангу] Шойбле и руководству ОЗХО с тем, чтобы провести расследование по вновь открывшимся обстоятельствам. У нас есть серьезный аргумент, серьезный факт [подтверждающий], что имела место инсценировка самого этого отравления", - сказал Пискарев журналистам в пятницу.

По его словам, сложно согласиться с объяснением о якобы закравшейся в документ ошибке с датой, "потому что из огромного количества пунктов программных только в одном пункте якобы имела место техническая ошибка". "Я считаю, что это лукавое заявление [о техошибке], надо все-таки разбираться основательно", - добавил он.

Пискарев отметил, что "есть некие силы, которые пытаются сделать из России некую страну, которая якобы травит своих граждан". По мнению парламентария, это происходит, чтобы "вводить в отношении России новые санкции". Депутат подчеркнул, что российская сторона хочет "снять все вопросы, чтобы устранить это недоразумение, которое возникло между Россией и Германией, и дальше двигаться вперед".

"Мы хотим только одного: честного, правильного диалога между нашими странами. Мы должны дружить с Германией, у нас много общего, большие перспективы. Давайте снимем напряжение и сделаем так, чтобы всем было понятно, что Россия здесь ни при чем", - заключил он.

Несостыковки в докладе

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад обнаружил фатальные несостыковки для версии об отравлении Навального, которые техсекретариат не смог объяснить российской стороне. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным. Дипломат обратила внимание, что составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти немедленно. Позднее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль выступил с утверждением, что несостыковки связаны с ошибкой в дате, во второй редакции документа она была исправлена.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.

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