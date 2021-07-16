Синоптики предупредили о 40-градусной жаре на Северном Кавказе

ТАСС, 16 июля. Синоптики прогнозируют жару до 40 градусов и повышенную пожароопасность в регионах Северного Кавказа в ближайшие несколько дней, в ряде субъектов объявлены экстренные предупреждения. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе региональных ГУ МЧС.

Так, МЧС Дагестана предупреждает, что в период 16-17 июля по низменным районам республики местами ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. А в Кабардино-Балкарии, по данным Росгидромета, с 16 по 18 июля в степных районах прогнозируется сильная жара до 38 градусов. "Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, <...> а также с природными пожарами, пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне", - сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На Ставрополье, по данным краевого гидрометцентра, 16-18 июля местами ожидается сильная жара до 40-42 градусов. В этот же период в северной части и юго-восточных районах Ставропольского края объявлена чрезвычайная пожароопасность (5-й класс), на остальной территории - высокая пожароопасность (4-й класс). Сильная жара до 38 градусов ожидается в этот же период и в степных районах Северной Осетии. В Ингушетии ожидается жара до 32 градусов, спасатели напоминают жителям о том, что в жаркую погоду возможно горение сухой травы, которое создает угрозу перехода огня на жилые дома и объекты экономики.

Синоптики в Карачаево-Черкесии 16 июля в северных и центральных районах республики предупредили о высокой пожароопасности - температура воздуха днем повысится до плюс 34. Пожароопасность 4-го класса прогнозируется и в некоторых районах Чечни, в том числе в Шелковском, Гудермесском, Грозненском, Ачхой-Мартановском и других районах республики. Воздух прогреется местами до +38 градусов.

Спасатели рекомендуют стараться не находиться на жаре, поддерживать в доме прохладную температуру, избегать интенсивной физической нагрузки, а также не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах.