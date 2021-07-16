МИД Китая призвал ВОЗ изучить теорию о завозе коронавируса в Ухань

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Китай надеется, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории. Так в пятницу на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал намерение ВОЗ провести второй этап исследований по изучению происхождения коронавируса.

"Китайская сторона получила информацию о том, что генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус и ВОЗ разработали план нового этапа изучения происхождения коронавируса. Мы изучаем проект этого документа", - отметил он. "Наша позиция по этому вопросу не изменилась: все стороны должны уважать мнение ученых и не политизировать исследования происхождения коронавируса", - добавил дипломат.

"Утечка из лаборатории является крайне маловероятной. Нам предстоит глубже разобраться в той роли, которую могла сыграть холодная цепь (замороженной продукции - прим. ТАСС) и другие элементы. Это должно стать основой нового этапа изучения происхождения коронавируса", - сказал Чжао Лицзянь.

Как утверждает он, власти Китая проявляли прозрачность и предоставили экспертам всю необходимую информацию. "Во время визита миссии экспертов ВОЗ Китай предоставил им указанную исходную информацию. Эксперты неоднократно заявляли о том, что получили достаточно большое количество информации и выразили понимание того, что отдельные данные, которые затрагивают личные данные людей, не могут быть скопированы или увезены ими с собой", - резюмировал дипломат.

В четверг генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".

Гебрейесус не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". "Чрезвычайные случаи в лабораториях случаются, это обычное явление", - сказал гендиректор, пояснив, что он в курсе этой проблематики, поскольку сам в свое время работал в лаборатории. "Важно проверить, что происходило в наших лабораториях", - констатировал глава ВОЗ, добавив: "Нам нужна непосредственная информация о ситуации в лабораториях до [пандемии]".

Расследование обстоятельств пандемии

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января 2021 года. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии, где расположена единственная в Китае лаборатория, сертифицированная по стандарту BSL-4 - наивысшему уровню биологической безопасности.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.