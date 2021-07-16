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Пандемия COVID-19
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В Роспотребнадзоре заявили, что штамм коронавируса "дельта" втрое заразнее обычного

Притом замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что при штамме "дельта" не отмечается увеличение количества тяжелых случаев и летальных исходов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Контагиозность дельта-штамма коронавируса втрое выше, чем у обычного варианта. Об этом заявил в пятницу замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Дельта-вариант [по сравнению с обычным] в три раза способен большее количество людей заражать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Горелов добавил, что при штамме "дельта" не отмечается увеличение количества тяжелых случаев и летальных исходов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили ТАСС, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "дельта", отличающийся высокой заразностью, скоро может стать доминирующим в мире. При этом в женевской штаб-квартире ВОЗ уточнили, что у экспертов пока нет полной ясности о том, почему этот вариант присутствует в одних странах, а в других его нет.

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