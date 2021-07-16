Кипр заявил, что турецкий корабль открыл огонь в сторону катера их полиции

НИКОСИЯ, 16 июля. /ТАСС/. Корабль турко-кипрской береговой охраны в ночь на пятницу открыл предупредительный огонь в направлении катера морской полиции Республики Кипр около северо-западного побережья острова. Об этом сообщила греко-кипрская полиция.

По ее информации, "около 03:30 по местному времени катер портовой и морской полиции с экипажем в составе трех человек, которые вели патрулирование с целью предупреждения проникновения нелегальных мигрантов из Турции", оказался рядом с кораблем "турецкой береговой охраны". Инцидент произошел на расстоянии 11 морских миль от поселка Като-Пиргос, расположенного на границе с самопровозглашенной Республикой Северного Кипра (ТРСК).

Республика Кипр считает северную часть острова оккупированной войсками Турции и, как все остальные страны мира, кроме Турции, не признает существования самопровозглашенной ТРСК, поэтому называет любые силовые подразделения непризнанного государства не турко-кипрскими, а турецкими.

"Патрульный катер находился в территориальных водах острова, когда турецкая береговая охрана провокационно приказала покинуть этот район", - подчеркнули в полиции. После этого греко-кипрский катер направился в сторону Като-Пиргоса, однако турецкая береговая охрана, по утверждению стражей порядка Республики Кипр, продолжила его преследование, сделав несколько предупредительных выстрелов.

Кипрский МИД оповещен об инциденте.

Като-Пиргос с двух сторон граничит с ТРСК. К востоку расположена основная зона турко-кипрского побережья, а к западу - турко-кипрский анклав Коккина (турецкое название Эренкёй). Поселок лишь с южной стороны соединен с территорией острова, которая контролируется властями Республики Кипр.