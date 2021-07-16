{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Песков: дисциплина в плане вакцинации и санитарных мер в РФ оставляет желать лучшего

Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, мобилизационные возможности российской медицины позволяют не загонять страну в новый локдаун
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Дисциплинированность россиян в плане вакцинации и соблюдения санитарных мер оставляет желать лучшего. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Гораздо важнее все-таки применять превентивные меры - это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам, и обычные меры предосторожности - маски и так далее. Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего", - сказал Песков.

Возможности российской медицины и локдаун

По его словам, мобилизационные возможности российской медицины позволяют не загонять страну в новый локдаун. 

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Наша система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности, это очевидный факт. Эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше, в ходе второй волны, через которую мы проходим, идти без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун. Это все происходит только потому, что мобилизационные возможности нашей медицины позволяют нам это делать", - сказал Песков.

Он отметил, что России удалось пройти первую волну коронавируса лучше, чем многим европейским странам. "Это действительно так", - заявил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос журналиста, что именно имеют в виду в Кремле, когда говорят, что Россия прошла первую волну коронавируса лучше, чем Европа, Песков ответил, что речь идет и об экономических последствиях и об организации работы системы здравоохранения в целом.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
Песков: объявление журналистов иноагентами не является эквивалентом запрета на работу
Читать полностью