Песков: дисциплина в плане вакцинации и санитарных мер в РФ оставляет желать лучшего

"Гораздо важнее все-таки применять превентивные меры - это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам, и обычные меры предосторожности - маски и так далее. Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего", - сказал Песков.

"Наша система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности, это очевидный факт. Эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше, в ходе второй волны, через которую мы проходим, идти без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун. Это все происходит только потому, что мобилизационные возможности нашей медицины позволяют нам это делать", - сказал Песков.

Он отметил, что России удалось пройти первую волну коронавируса лучше, чем многим европейским странам. "Это действительно так", - заявил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос журналиста, что именно имеют в виду в Кремле, когда говорят, что Россия прошла первую волну коронавируса лучше, чем Европа, Песков ответил, что речь идет и об экономических последствиях и об организации работы системы здравоохранения в целом.