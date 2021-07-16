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Пандемия COVID-19

Песков: модернизация протоколов лечения позволит минимизировать смертность от COVID-19

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Модернизация протоколов лечения новой коронавирусной инфекции позволит со временем минимизировать смертность от этого заболевания в России. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К сожалению, цифры по смертности [от коронавируса] достаточно высокие, действительно, смертность увеличилась. Вирус становится более агрессивный, более заразный. К сожалению, несмотря на все прикладываемые усилия, на все существующие протоколы лечения, вирус уносит много жизней. Тем не менее эти протоколы лечения совершенствуются, увеличивается количество вакцинированных, и это поможет со временем снова минимизировать эти печальные цифры", - сказал Песков.

Он отметил, что пока в России "не так продвинулись в деле вакцинации населения, как хотелось бы". "Поэтому, конечно, мы сталкиваемся с очевидными негативными последствиями", - резюмировал представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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