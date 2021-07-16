Песков заявил, что решения проблемы взаимного признания вакцин пока нет

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Решения проблемы взаимного признания вакцин на данный момент нет, ее необходимо решать по принципу взаимности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока решения этой проблемы нет, но мы знаем о существовании этой проблемы", - сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание, как урегулировать вопрос с непризнанием на мировом уровне российских сертификатов о вакцинации и как облегчить выдачу QR-кодов иностранцам, привитым зарубежными вакцинами.

Песков подчеркнул, что важно осуществлять эту работу на принципах взаимности. "Ну конечно, здесь необходимо встречное движение", - сказал он, отвечая на вопрос, о том, что тема признания зарубежных сертификатов является вопросом взаимности.