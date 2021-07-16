Ростехнадзор намерен через суд приостановить работу мусоросжигательного завода в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) обратилась в Перовский суд Москвы с целью приостановить деятельность мусоросжигательного завода № 4 в столичном районе Некрасовка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В порядке части 2 статьи 29.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ в отношении ООО "Хартия" материалы дела переданы в Перовский районный суд Москвы для рассмотрения вопроса о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности", - говорится в сообщении.

Обращение в суд произошло после внеплановой документарной проверки в отношении ООО "Хартия" в мае-июне.

"Установлена эксплуатация силами ООО "Хартия" оборудования, работающего под избыточным давлением, и эксплуатация газового оборудования с использованием природного газа на опасных производственных объектах III класса опасности, расположенных по адресу: г. Москва, Пехорская ул., владение 1А, в отсутствии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III третьего классов опасности, в нарушение требований закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", - уточнили в службе.

На сайте Перовского районного суда подтверждается регистрация дела в отношении ООО "Хартия", которое пока не рассматривалось и находится у судьи.

Мусоросжигательный завод в промышленной зоне "Руднево" (МСЗ-4) - один из трех в Москве. Также работают Спецзавод № 2 в районе Алтуфьевского шоссе в промзоне Северо-Западного округа и Спецзавод № 3 на юге города на улице Подольских курсантов. Рудневский мусоросжигательный завод перешел в 2018 году под управление компании "Хартия", которая входит в "Экогрупп" и управляется бизнесменом Игорем Чайкой. В начале июня 2018 года департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу по итогам проверки предприятия подал документы в суд с требованием закрыть его на 90 суток из-за выявленных нарушений.