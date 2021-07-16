Глава Бурятии заявил, что двухнедельный локдаун снизил нагрузку на медучреждения

УЛАН-УДЭ, 16 июля. /ТАСС/. Двухнедельный локдаун в Бурятии, действовавший с 27 июня по 11 июля, дал положительный результат: снизилась нагрузка на медучреждения, врачей, медики готовятся к возобновлению приостановленной ранее плановой работы. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов на своей странице в Facebook в пятницу.

"Две недели самоизоляции дали ожидаемый эффект, сегодня мы можем говорить о маленькой, но очень важной победе. У нас уменьшилась потребность в госпитализации пациентов с коронавирусом. На сегодня в наших стационарах получает лечение на 742 пациента меньше по сравнению с предыдущей неделей. Нагрузка на амбулаторное звено уменьшилась на 23%", - написал Цыденов.

Он отметил, что теперь система здравоохранения региона постепенно может возвращаться в штатный режим работы. "Мы начали готовить стационары к плановой работе по своему профилю: больницу скорой медицинской помощи, кожно-венерологический диспансер, эндокринологический центр. А Центр восточной медицины через неделю возобновит работу по реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, - сообщил Цыденов. - Возобновляем плановую госпитализацию в стационарах, плановые приемы в поликлиниках, в том числе в детских".

Глава Бурятии поблагодарил жителей республики, которые ответственно подошли к соблюдению ограничительных мер, но, вместе с тем, подчеркнул, что если по госпитализации удалось добиться относительной стабилизации, то в целом заболеваемость по республике еще остается высокой. Он призвал граждан соблюдать правила безопасности, масочный режим.

Коронавирус в Бурятии

Бурятия - единственный регион на Дальнем Востоке, где в так называемую третью волну пандемии коронавируса был введен локдаун. В июне в республике ежесуточно регистрировалось более 300 новых случаев COVID-19, за сутки умирали более 20 человек. Было развернуто около 3 тыс. коек для пациентов с COVID-19, почти все они к концу июня заполнились.

Карантин продлился с 27 июня по 11 июля из-за стремительно ухудшавшейся эпидемической обстановки, закрылись все предприятия и учреждения, кроме жизнеобеспечивающих.

По состоянию на утро 16 июля в Бурятии зарегистрировано 49 185 новых случаев заражения коронавирусом, из них 252 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 2 243 пациента, занятость коечного фонда составляет 77%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 12 209 человек. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 513 человек, из них 13 - за последние сутки.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привиты 230 976 человек, завершили вакцинацию 160 758 человек. Всего в регионе планируется вакцинировать 431 580 человек.