Песков считает объяснимым и естественным изучение военными РФ статьи Путина по Украине

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не знает об указании министра обороны Сергея Шойгу для военнослужащих изучить статью главы государства "Об историческом единстве русских и украинцев". Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заметив, что такой подход к изучению документа, автором которого выступил Верховный главнокомандующий, вполне объясним и естественен.

"Нет, президент не знает об этом, но с другой стороны, это вполне объяснимо", - прокомментировал представитель Кремля сообщения об указании Шойгу для военных. Песков пояснил, что "речь идет об очень важном концептуальном документе, который написал Верховный главнокомандующий". По его мнению, "совершенно естественно, что в Вооруженных силах это изучается".

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" на русском и украинском языках. В ней президент заявил, что Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды, но Москва никогда с этим не смирится. Подлинная независимость Украины, убежден Путин, возможна только в партнерстве с РФ, которая, несмотря на "стену" между двумя соседними странами, готова к диалогу по любым, даже самым сложным вопросам.