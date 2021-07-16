В ВОЗ воздерживаются от прогнозов относительно сроков завершения пандемии

ЖЕНЕВА, 16 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздерживается от прогнозов относительно возможных сроков завершения пандемии коронавируса. По мнению руководства ВОЗ, победить COVID-19 можно быстро, если действовать сообща и использовать все имеющиеся средства, заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Ему был задан вопрос о том, есть ли в нынешних прогнозах ВОЗ ориентировочные сроки завершения пандемии COVID-19. "Что касается сроков завершения пандемии <...>, генеральный директор ВОЗ и все другие представители руководства неоднократно заявляли, что завершение пандемии - в наших руках, и мы можем достичь этого быстро, если все будем работать вместе и использовать все имеющиеся меры".

"Вакцины - это только часть пакета мер", - пояснил Линдмайер. Среди других инструментов борьбы с пандемией - ношение масок, социальное дистанцирование и разного рода санитарные ограничения. Число заразившихся растет в мире в течение четырех недель подряд, напомнил официальный представитель. По его словам, с "этим можно справиться, если сейчас мы не будем ставить фиксированных сроков, а все будем работать сообща".

21 августа 2020 года генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выражал надежду, что человечеству удастся победить пандемию COVID-19 менее чем за два года. Глава ВОЗ напомнил, что разразившаяся в 1918 году пандемия испанского гриппа продолжалась два года.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.